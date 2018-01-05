Под Сочи в ДТП с участием четырех машин погибли три человека

Массовое дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали три человека, произошло на 10-м километре автомобильной дороги Адлер - Альпика-Сервис.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, водитель Toyota Corsa при обгоне не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. После чего Toyota отбросило на попутно двигавшиеся автомобили Volkswagen и Lada Granta.

В результате ДТП два пассажира Toyota, а также пассажир Volkswagen Polo от полученных травм погибли на месте. А водители этих машин были госпитализированы в городскую больницу города Сочи.

На место трагедии сразу выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. Сейчас по факту ДТП продолжается проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.