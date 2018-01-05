Туман задержал прибытие в аэропорт Симферополя 11 рейсов

В аэропорту Симферополь из-за тумана нарушено расписание прибытия и вылета 11 рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии", Nordwind, "Аэрофлот", Globus, Nordavia, Red Wings.

Согласно онлайн-табло аэропорта, девять рейсов задержаны из Москвы, один - из Сочи и один - из Санкт-Петербурга.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта, ситуация вызвана сильным туманом и плохой видимостью. Из-за позднего прибытия самолетов соответственно сдвинется на несколько часов и отправление тех же бортов из Симферополя в столицу, Петербург и Сочи.

- Экипажи всех задержанных рейсов в аэропортах отправления ждут обновленный прогноз, чтобы вылететь в Крым, - рассказал пресс-секретарь аэропорта Симферополь Игорь Лаптев. - Сейчас видимость начала улучшаться, и есть вероятность, что в ближайшие часы все задержанные самолеты вылетят к нам.

Кстати, первый самолет авиакомпании Globus из московского Домодедово уже совершил посадку в Симферополе в 10 часов 44 минуты.

В аэропортах отправления пассажирам бесплатно предоставляют воду и питание.

Сегодня рано утром приостанавливала свою работу из-за сильного тумана и плохой видимости и Керченская паромная переправа.