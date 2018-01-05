Дело о ДТП в Югре с 10 жертвами передано в центральный аппарат СК

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об аварии в ХМАО, унесшей жизни 10 человек, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России.

- В регион выехала группа опытных следователей из Москвы, - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее для оказания практической помощи на место направили криминалистов центрального аппарата СК.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 3 января на 159 километре дороги Ханты-Мансийск - Нягань: столкнулись Renault Duster и Mazda 6. В результате погибли 10 человек, среди которых - четверо детей в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет.

С родственниками погибших в настоящее время работают психологи МЧС.

Следствие рассматривает несколько версий происшествия. В частности, по одной из них водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин трагедии.