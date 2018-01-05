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05.01.2018 14:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Миассе открыли памятник пельменю

Текст: Светлана Добрынина (Челябинская область)

В старинной части города Миасс Челябинской области сегодня ровно в полдень открыли памятник уральскому пельменю. Необычная достопримечательность появилась около Дома купца Смирнова, в котором уже несколько лет действует единственный в России музей этого блюда.

Фото: Яна Шамаева / РГ
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На монументе, отлитом из бронзы, - бородатый купец, сидящий за столом, на котором лежит большой пельмень. Надпись на скатерти поясняет замысел: "Большому пельменю и рот рад".

Как должен выглядеть памятник, определяла комиссия специального творческого конкурса. Победил местный скульптор Юрий Федоров.

Увековеченный пельмень гости церемонии сравнили с пирогом: настолько увесистым выглядит это кулинарное чудо длиной около 40 сантиметров.

После открытия памятника уральцы приняли участие в гастрономическом конкурсе по скоростной лепке пельменей: "Сами лепим, сами едим". Кушанья готовили по старинным уральским рецептам. Съели всем миром.

Кстати, пельмени на Южном Урале давно являются не только одним из самых любимых блюд, но и поводом устраивать гастрономические праздники. Так, например, в декабре прошлого года в Челябинске уже в шестой раз состоялся фестиваль "Уральские пельмени на Николу зимнего".

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