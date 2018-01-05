Решение об экстрадиции Саакашвили в Грузию примет Минюст Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшее время будет вызван для дачи пояснений в Генпрокуратуру Украины в рамках экстрадиционной проверки, передает РИА Новости.

Причиной стал запрос грузинских правоохранителей, так как у себя на родине Саакашвили заочно осужден по статье "злоупотребление служебным положением" в рамках дела об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

"Мы сейчас знаем, что статус Михаила Саакашвили изменился, он уже осужден, однако прокуратурой Киева… проводится экстрадиционная проверка относительно Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии, - подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко. - С целью полноты проведения этой проверки для выяснения всех обстоятельств… Саакашвили будет приглашен в прокуратуру Киева для предоставления соответствующих пояснений".

Окончательное решение по поводу возможной экстрадиции одиозного политика примет Минюст Украины.