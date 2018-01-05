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Рубрика: Власть

РФ отреагировала на решение США и Южной Кореи по военным учениям

Россия приветствует решение США и Южной Кореи отложить запланированные на конец февраля - период проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане - военные учения в районе Корейского полуострова. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: AFP/ JUNG Yeon-Je
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"Конечно, мы можем такую договоренность только приветствовать… Мы считаем, что сейчас есть определенный шанс по крайней мере для некоторой стабилизации обстановки и определенного тайм-аута с точки зрения той спирали эскалации, которая раскручивалась все последние месяцы", - сказал собеседник агентства.

Дипломат напомнил, что "это то, к чему российские представители на разных уровнях давно призывали коллег в Вашингтоне и в Сеуле". По словам Рябкова, в Москве "с удовлетворением отметили", что российские аргументы, "видимо, принимаются в расчет".

Первым о намерении отложить американо-корейские маневры заявил Сеул. В четверг агентство Ренхап сообщило, что президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп пришли к соглашению не проводить учения Foal Eagle - Key Resolve в феврале-марте - в период зимней Олимпиады. Позже эту информацию подтвердил и Вашингтон.

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