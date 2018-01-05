РФ отреагировала на решение США и Южной Кореи по военным учениям

Россия приветствует решение США и Южной Кореи отложить запланированные на конец февраля - период проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане - военные учения в районе Корейского полуострова. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Конечно, мы можем такую договоренность только приветствовать… Мы считаем, что сейчас есть определенный шанс по крайней мере для некоторой стабилизации обстановки и определенного тайм-аута с точки зрения той спирали эскалации, которая раскручивалась все последние месяцы", - сказал собеседник агентства.

Дипломат напомнил, что "это то, к чему российские представители на разных уровнях давно призывали коллег в Вашингтоне и в Сеуле". По словам Рябкова, в Москве "с удовлетворением отметили", что российские аргументы, "видимо, принимаются в расчет".

Первым о намерении отложить американо-корейские маневры заявил Сеул. В четверг агентство Ренхап сообщило, что президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп пришли к соглашению не проводить учения Foal Eagle - Key Resolve в феврале-марте - в период зимней Олимпиады. Позже эту информацию подтвердил и Вашингтон.