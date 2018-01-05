Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство приветствует начавшиеся контакты между Сеулом и Пхеньяном.

Кабинет министров Германии также заявил, что переговоры Сеула и Пхеньяна, намеченные на 9 января, "могут привести к разрядке, если КНДР откажется от дальнейших провокаций, а также от ракетных и ядерных испытаний".

Переговоры, намеченные на 9 января, должны пройти на высоком уровне. Место для них выбрано населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. Как ранее заявил Сеул, в ходе встречи стороны намерены обсудить текущую ситуацию на Корейском полуострове, а также - участие КНДР в Зимней олипиаде в Пхенчане.

3 января представители двух сторон провели переговоры по специальной линии связи, запущенной впервые за последние почти два года.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его государство готово участвовать в Олимпиаде. В Олимпийском комитете это высказывание назвали "истинным проявлением олимпийского духа".

Вместе с тем в начале этого года Ким Чен Ын выступил с речью, в которой пообещал, что в 2018 году КНДР произведет большое количество ракет и ядерных зарядов, чтобы исключить возможность нападения.