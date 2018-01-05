"Ростов" подписал форварда сборной Исландии

Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон сменил норвежский "Мольде" на российский "Ростов". Контракт игрока с клубом рассчитан на 3,5 года.

"Я счастлив подписать контракт с "Ростовом". У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова". Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы. Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю всё, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой", - цитирует футболиста официальный сайт "Ростова".

В минувшем сезоне Сигурдарсон провел за "Мольде" 27 матчей, в которых забил 16 мячей. Любопытно, что 26-летний форвард станет уже вторым исландцем в составе ростовчан. В линии защиты команды уже выступает один представитель исландской сборной, Сверир Ингасон.