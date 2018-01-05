Серена Уильямс снялась с Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате Австралии, который станет первым турниром Большого шлема в нынешнем сезоне.

Свое решение спортсменка объяснила неоптимальными физическими кондициями. Напомним, в сентябре Уильямс-младшая родила дочь, а в конце декабря впервые после родов вышла на корт в выставочном турнире в Абу-Даби.

"После Абу-Даби я поняла, что близка к нужной форме, но пока ее не достигла. Мой тренер и моя команда всегда говорили, что на турнире стоит участвовать, если готова пройти всю дистанцию. Я не хочу просто принимать участие, хочу добиться чего-то большего. Вот поэтому я приняла решение отказаться от Открытого чемпионата Австралии", - говорится в заявлении Уильямс, опубликованном на официальном сайте турнира.

Напомним, Серена Уильямс семь раз становилась победительницей Australian Open.