Шарапова не смогла выйти в финал турнира в Шэньчжэне

Российская теннистка Мария Шарапова не смогла пробиться в финал турнира в китайском Шэньчжене. В полуфинале наша соотечественница в трех сетах уступила прошлогодней победительнице соревнований чешке Катарине Синяковой - 2:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался без пяти минут два часа. Шарапова довольно легко отдала первую партию, а затем также без видимых проблем взяла вторую. В третьем сете роковым оказался шестой гейм, который Мария уступила на своей подаче. В результате счет стал 4:2 в пользу соперницы.

В своем фирменном стиле Шарапова попыталась спасти встречу, уйдя по ходу игры с четырех матчболов. Однако пятый оказался для россиянки фатальным.

В финале Катарина Синякова сразится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.