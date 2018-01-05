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Рубрика: В мире

СМИ: Сеул предложит Пхеньяну провести совместные мероприятия в честь ОИ

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Правительство Южной Кореи уже подготовило пакет предложений для КНДР в отношении проведения совместных мероприятий в честь Олимпиады-2018. Он включает в себя проведение одновременно предолимпийского фестиваля на горнолыжных курортах Юга и Севера, пронос олимпийского огня в КНДР и совместный проход спортивных делегаций двух стран на церемонии открытия ОИ. Об этом со ссылкой на неназванные источники в правительстве сообщил ряд южнокорейских изданий.

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Напомним, что желание КНДР принять участие в Олимпиаде-2018 озвучил Ким Чен Ын в ходе новогоднего послания 1 января. В Южной Корее, где уже неоднократно призывали представителей Севера приехать на состязания, это известие приняли с радостью. В течение последних дней Юг и Север Кореи восстановили нефункционировавший почти два года канал телефонной связи в Пханмунчжоме. Сегодня обе стороны решили, что проведут 9 января переговоры на высоком уровне по поводу участия КНДР в ОИ. Было также подчеркнуто, что стороны обсудят и вопрос улучшения межкорейских отношений.

Переговоры по поводу участия КНДР в ОИ-2018 еще даже не начались, однако в СМИ Южной Кореи уже хватает сообщений по поводу того, что правительство Юга намерено предложить КНДР провести целый ряд символических мероприятий, дабы превратить игры в Пхенчхане в настоящую Олимпиаду примирения.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Как сообщило издание "Кукче Синмун", ссылаясь на неназванные источники в правительстве Южной Кореи, одна из главных инициатив - проведение предолимпийского фестиваля на двух главных горнолыжных курортах Юга и Севера - в Пхенчхане и Масике. Это мероприятие хотят транслировать по каналу телемоста и, согласно задумке, именно из Масика должны стартовать северокорейские атлеты в Пхенчхан. Как отмечается, подобный предолимпийский фестиваль не входит в программу ОИ, а потому получения согласия Международного Олимпийского Комитета на это не нужно.

Масик, напомним, находится в северокорейской провинции Канвон, недалеко от Южной Кореи. Там вот уже несколько лет функционирует полноценный горнолыжный курорт, который был построен по личному указанию Ким Чен Ына.

Но южнокорейские энтузиасты не намерены на этом останавливаться. Среди других предложенных совместных мероприятий - пронос олимпийского огня на территорию КНДР в горы Кымгансан и возвращение его оттуда в Южную Корею, в Пхенчхан, а также совместное прохождение делегаций Республики Корея и КНДР на церемонии открытия Олимпиады 9 февраля 2018 года.

Ранее также появились сообщения, что Южная Корея выразила готовность оплатить все расходы, связанные с пребыванием и переездом северокорейцев на ОИ. Было также предложено направить в КНДР южнокорейский круизный лайнер, чтобы доставить атлетов и официальных лиц Северной Кореи на ОИ-2018.

В правительстве Южной Кореи пока официально отказываются комментировать эту информацию, предлагая дождаться хотя бы начала переговоров. Впрочем, в СМИ Юга появились сообщения, что помимо атлетов и официальных лиц КНДР может направить на ОИ-2018 и свою "фирменную" группу поддержки, составленную из симпатичных молодых девушек. К подобной практике КНДР уже прибегала несколько раз, когда ее атлеты участвовали в международных соревнованиях в Южной Корее. Как правило, кореянки из группы поддержки становились любимицами южнокорейских СМИ и фотожурналистов. В составе одной из таких делегаций более 10 лет назад в Южной Корее побывала и нынешняя супруга Ким Чен Ына Ли Соль Чжу.

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