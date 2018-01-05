Судебный процесс над мэром Рима назначен на 21 июня

Мэр Рима Вирджиния Раджи предстанет перед судом 21 июня по обвинению в лжесвидетельстве при назначении сотрудников своей администрации.

Такое решение принял сегодня столичный трибунал, удовлетворив фактически ходатайство адвокатов Раджи, выступивших за проведение процесса в ускоренном режиме.

Напомним, что прокуратора заинтересовались градоначальником после назначения на должность руководителя столичного департамента по туризму Ренато Марры, брат которого Раффаэле считался правой рукой столичного мэра и в тот момент отвечал в муниципалитете за персонал. В декабре 2016 года Раффаэое Марра был арестован по обвинению в коррупции. По мнению следователей, именно он приложил руку к назначению брата.

Ранее Раджи были также предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий при осуществлении назначений, которые были в последствии с нее сняты.