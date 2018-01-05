"Уильямс" почти оформил контракт с Сироткиным

Команда "Формулы-1" "Уильямс" близка к заключению соглашения с российским пилотом Сергеем Сироткиным. Как сообщает BBC, гонщик выиграл борьбу за место в команде у поляка Роберта Кубицы на тестовых заездах в Абу-Даби. Сироткин оказался значительно быстрее конкурента: именно это предопределило успех россиянина, а не 15 миллионов евро финансирования, которые гонщик принесет с собой в команду.

Изначально "Уильямс" отдавал предпочтение Кубице, собиравшемуся вернуться в "королевские гонки" спустя семь лет после аварии в феврале 2011 года. Однако Сироткин по спортивным показателям понравился боссам команды больше.

Таким образом, "Уильямс" выставит на предстоящий сезон самый неопытный дуэт: Сироткину - 22 года, а его напарнику Лэнсу Строллу - 19.

Предполагается, что о контракте будет объявлено не раньше, чем через десять дней. За этот срок "Уильямс" надеется уладить с Сироткиным последние формальности.