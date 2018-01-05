Утверждена форма сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму, в которой мужская сборная России по хоккею выступит на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, ранее МОК допустил участие российских спортсменов в Олимпиаде лишь под нейтральным флагом, что подразумевает, в частности, запрет на использование национальной символики в экипировке, в которой будут выступать атлеты.

В разработке нового дизайна хоккейной формы за основу был взят первоначальный вариант, созданный экипировочной компанией для нашей сборной к Олимпиаде-2018. В процессе утверждения вместо традиционного двухглавого орла, располагавшегося в центре свитера, Федерация хоккея России предлагала поместить силуэт хоккеиста. Однако в конечном варианте было решено отказаться вообще от какой-либо символики. Таким образом, на свитере остались лишь надпись Olympic athlete from Russia и игровой номер хоккеиста.

Добавим, что домашний комплект формы сборной России будет красным, а выездной - белым.