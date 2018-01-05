В египетском Луксоре упал воздушный шар. Погиб турист из США, еще семь человек получили ранения. Всего в корзине шара находились около 20 человек. Об этом заявил губернатор Луксора Махмуд Бадр.

В настоящее время начато расследование трагедии. По предварительным данным, причиной падения шара стал сильный ветер.

Прогулки на воздушных шарах - популярное среди туристов развлечение в Египте и во многих других странах. Полет над Луксором позволяет осмотреть с воздуха древнеегипетский город Фивы.

Падение воздушных шаров - достаточно распространенное явление. Так, в апреле 2017 года разбился воздушный шар в турецкой Каппадокии, один человек погиб. В феврале 2013 года взрыв газа привел к падению воздушного шара в Луксоре - тогда погибли 19 человек из 20.