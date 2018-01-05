В Госдуме назвали агонией заявление МИД Украины о "билете в один конец"

Заявления министерства иностранных дел Украины о том, что поездка в Россию для украинцев - "билет в один конец", являются агонией руководства государства. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

Ранее украинский МИД рекомендовал украинцам не ездить в РФ, поскольку для них это "билет в один конец". Ведомство сослалось на данные СБУ, которая ранее сообщила о задержании российскими спецслужбами в Москве гражданина Украины, поехавшего к своим родственникам.

"Это уже агония сегодняшних руководителей Украины, - сказал собеседник агентства. - Это с народом Украины ничего общего не имеет. Вы же знаете, что на территории РФ миллионы украинцев, более трех-четырех миллионов человек. И вы можете себе представить, что если этим людям будет запрещен въезд в Россию? Хотя это пока рекомендация… Это всего лишь агония".

По словам Тайсаева, в наступившем году Украину ждут серьезные перемены, так как "точка невозврата" пройдена. "Мне кажется, дни тех людей, которые незаконно захватили власть на Украине, путем переворота пришли к этой власти, они эту власть в этом году потеряют. Мне так кажется", - заключил депутат.