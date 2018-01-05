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Рубрика: В мире

В Риме могут закрыть любимое кафе Андерсена и Гоголя

Текст: Нива Миракян
Фото: www.anticocaffegreco.eu Фото: www.anticocaffegreco.eu
Фото: www.anticocaffegreco.eu

Гордость Рима, историческое кафе "Греко", которое в разные годы посещали Гоголь, Стендаль, Гете, Андерсен, Шопенгауэр и Джакомо Казанова, рискует в ближайшее время прекратить свою деятельность.

Кафе, которому без малого 250 лет, может уйти в небытие и навсегда выключить свои великолепные старинные люстры. У заведения оказалось сразу два собственника - владеющая помещением израильская больница и менеджеры, которым принадлежит все внутреннее убранство, а также права на всемирно известное название заведения.
Как уточняют местные СМИ, соглашение между сторонами истекло еще в сентябре. Главной проблемой стало намерение владельцев повысить арендную плату, которая в настоящий момент составляет 18 тысяч евро в месяц.

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Между тем, израильская больница спешит успокоить общественность, всерьез обеспокоенную судьбой кафе, являющегося одним из символов Рима. Владельцы утверждают, что в их планы не входит уничтожение национального памятника. Они лишь хотят получать адекватную арендую плату. По словам представителя израильской больницы Джанни Наккарато, рано или поздно найдутся арендаторы, которые будут в состоянии ее платить.

Римляне, тем не менее, надеются, что несмотря на постановление столичного суда, согласно которому нынешние менеджеры должны будут освободить помещение до 20 марта 2018 года, компромисс между конфликтующими сторонами будет найден.

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