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05.01.2018 13:50
Рубрика: Экономика

В России появился новый класс энергоэффективности бытовой техники

Текст: Александра Воздвиженская
В России законодательно закрепили новый, наивысший класс энергоэффективности бытовой техники. На такой шаг правительство подтолкнули технологические новинки, которые потребляют крайне мало энергоресурсов во время работы. Кроме того, форма этикеток, сообщающих об энергоэффективности, будет унифицирована. Изменения вступили в силу с начала января, распоряжение об этом было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в апреле прошлого года.

До сих пор самым высоким был класс "А". Для каждого вида техники он означает разный уровень расхода энергоресурсов от базового, то есть насколько меньше или больше техника "съедает" электроэнергии, тепла или газа для работы в определенных условиях.

Фото: Reuters
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Поправки вводят классы "А+", "А++" и "А+++". По идее, лучшая в своем роде бытовая техника, исходя из такой классификации, должна потреблять на 30-40 процентов меньше энергоресурсов от базового уровня. Правда, таких приборов на российском рынке не так много. Например, стиральных машин с классом энергоэффективности "A+++" менее пяти процентов, при этом в расчет класса производитель берет такой параметр, как соотношение потребляемой мощности к максимальному весу загрузки. Согласно постановлению правительства, к классу "А" производители вправе добавлять и более трех плюсов, если смогут доказать, что используемые ими технологии позволяют экономить еще больше электроэнергии.

Для большинства потребителей класс энергоэффективности пока остается малозначимой информацией. Люди не знают, какую экономию может обеспечить более энергоэффективная техника, замечает начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков. Поэтому при выборе телевизора или стиральной машины покупатель, прежде всего, сравнивает цену и функциональные характеристики аналогичных товаров. В случае со светодиодами информации чуть больше, да и потребление светодиодной лампы мощностью 3-7 Вт и обычной лампы накаливания 60 Вт сравнить легко.

Фото: Сергей Савостьянов / РГ
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Постановление правительства также вводит новый перечень видов товаров, на которые распространяется требование оповещать о классе энергоэффективности. Содержательно перечень не изменился, но за каждым прибором (от ламп до лифтов) теперь закреплен код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), который необходим для статистического учета, а также код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС), используемый при таможенном декларировании.

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