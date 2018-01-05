В Венеции установят видеокамеры и лазерные датчики для контроля турпотока

В рамках грядущего венецианского карнавала, который стартует 27 января, местные власти решили опробовать систему подсчета туристов.

Решительный шаг в сторону ограничения зашкаливающего турпотока был сделан властями "города на воде" в апреле 2017-го года.

"Нам удалось разработать ряд мер по урегулированию потока туристов, которые позволят сделать их появление совместимым с повседневной жизнью проживающих здесь людей", - пояснил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

В частности, в период карнавала в наиболее популярных среди гостей Венеции местах будут установлены автоматические счетчики, фиксирующие число туристов, а также лазерные и инфракрасные датчики, подсчитывающие в реальном времени количество людей, которые будут посещать город.