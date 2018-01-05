Задержанная в Латвии российская журналистка вернулась в РФ

Сотрудница ВГТРК Ольга Курлаева, задержанная в Латвии, вернулась в Россию. Об этом РИА Новости рассказал ее супруг Анатолий.

"Погранцы наши ее (Курлаеву) чаем с печеньками кормят. Все хорошо", - прокомментировал Анатолий на своей странице в Facebook снимок жены на фоне телевизора, где идет сюжет о ее депортации из Латвии.

Ранее Курлаеву на автобусе доставили на границу и передали российским пограничникам. По словам мужа журналистки, латвийские пограничники обращались с ней хорошо.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Анатолий назвал принятое "наверху" решение о выдворении его жены максимально унизительным. "Несмотря на то, что она была готова оплатить самолет, ее отвезли ночью в пункт "Терехово", граница Латвии и России. Там и высадили", - рассказал собеседник агентства.

Накануне телеканал "Россия 24" сообщил, что власти Латвии выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Рига обвинила журналистку в угрозе национальной безопасности.