Близится фильм о событиях, предшествовавших "Дюнкерку"

В январе на экраны России выйдет фильм британского режиссера Джо Райта ("Анна Каренина", "Гордость и предубеждения") "Темные времена" - о личности и судьбе одного из лидеров антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны Уинстоне Черчилле. Премьера в мире состоялась в сентябре прошлого года, и в прессе она расценивается как одна из главных в сезоне: картину считают одним из верных претендентов на премию "Оскар", включая феноменальную работу исполнителя роли Черчилля Гэри Олдмена.

Уинстон Черчилль пришел на пост премьер-министра Великобритании в первые дни Второй мировой войны, когда победное шествие гитлеровской армии по странам Европы только начиналось. В условиях полной неопределенности политик сделал тот решающий шаг, который предопределил все развитие событий в мире: отказался идти с дьяволом на какой-либо сговор.

Фабула картины развивается в течение месяца - с 8 мая по 4 июня 1940 года, когда Черчилль занял пост премьера, и шли горячие дебаты о том, как вести себя Великобритании перед лицом уже пылающего континента: искать ли пути к мирным переговорам с Гитлером или оказать военное сопротивление. Гитлеровцы вторглись в Бельгию и Францию и оттесняли британскую армию к берегам французской Атлантики (трагический Дюнкерк был уже близок), но суть идеологии нацизма еще не была ясна многим мировым политикам, и мнение о Гитлере как об эффективном менеджере, способном к разумным соглашениям, еще оставалось широко распространенным. Новоиспеченный премьер Великобритании должен был выдержать мощное давление со стороны однопартийцев-консерваторов, более чем влиятельных сторонников фактической капитуляции - среди них были Невилл Чемберлен, министр иностранных дел лорд Галифакс и даже король Георг VI. Но, как показало время, этот колоритный вспыльчивый субъект с вечной трубкой в зубах яснее других видел суть гитлеризма и в ходе дебатов сумел отстоять свои убеждения, не согласиться на унизительный мир с диктатором. По этому поводу нельзя не вспомнить еще одно доказательство прозорливости Черчилля: в годы гражданской войны в революционной России он тоже был полон решимости "задушить большевизм в колыбели", считал его одной из главных опасностей "темных времен".

В какой-то мере картина о Черчилле дополняет и продолжает ту же антивоенную ноту, которая так сильно прозвучала в фильме Кристофера Нолана "Дюнкерк", также входящем в число претендентов на Академические премии. Обе картины сближает не только время действия (хронологически одна продолжает другую), но и художественный метод режиссеров: обе переносят акцент с подробностей исторического контекста на эмоциональную сторону событий, на "температуру времени". Причем если "Дюнкерк" обходится почти без диалогов, то "Темные времена" целиком состоят из раскаленных словесных перепалок, из яростных дискуссий, от исхода которых зависят судьбы мира: здесь зрителям придется включить мозги и заставить их работать в унисон с экраном. Примерно той же теме невероятно трудного, но судьбоносного выбора был посвящен столь же интеллектуально насыщенный фильм Александра Сокурова "Франкофония", где рассматривалась не менее взрывоопасная проблема спасения художественных сокровищ Лувра ценой коллаборационизма.

Не менее важна и в фильме Райта, и в реальной истории роль супруги Черчилля Клементины, его постоянного оппонента и критика, второго участника этого во всех отношениях непростого брачного союза; ее глазами, по сценарию Энтони Маккартена, мы увидим главного героя во многих ключевых эпизодах. Клементину блестяще, по отзывам, играет Кристин Скотт Томас.

Фильм Джо Райта критиками оценивается очень по-разному: одних, несмотря на признание выдающейся работы Гэри Олдмена, он в целом оставил холодными, другие включают картину в число самых сильных исторических драм всех времен. Самые серьезные претензии критиков к картине сводятся к нескольким лобовым сценам типа той, что демонстрирует встречу "лидера" со стандартным, пылающим энтузиазмом "народом" в лондонском метро.

Фильм снят оператором Брюно Дельбоннелем, работавшим с Александром Сокуровым на фильмах "Фауст" и "Франкофония".

"Темные времена" несут в титрах посвящение Джону Херту, который был приглашен на роль Чемберлена, но вскоре скончался от рака, - это был последний контракт великого английского актера. В итоге Чемберлена сыграл Рональд Пикап.

На экраны России фильм выходит 18 января.