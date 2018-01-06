Цены на авиабилеты в ближайший год расти почти не будут

Прошедший год завершился на мажорной ноте для многих авиаперевозчиков. Большая часть крупных авиакомпаний в прошлом году серьезно увеличила объем пассажирских перевозок благодаря тому, что уровень цен на авиабилеты в целом оставался ниже, чем в 2016 году.

О перспективах 2018 года "Российской газете" рассказал исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Цена полета

Авиакомпании надеются, что в 2018 году "откроются" не только аэропорт Каира, но и египетские курорты. Хургада и Шарм-эль-Шейх наряду с турецкой Антальей входили в тройку самых популярных международных направлений. Это важно не только для любителей пляжного отдыха, но и в целом для всех пассажиров. Вот почему.

Когда в конце 2015 года "закрылись" и Египет, и Турция, для авиакомпаний был резко ограничен период, в который они могли хорошо зарабатывать. В 2017 году они зарабатывали на турецком направлении, где пляжный сезон длится на два месяца дольше, чем на российском юге. С открытием курортных египетских направлений у перевозчиков будет еще больше возможности получить прибыль. Это даст им возможность меньше демпинговать зимой (билеты в цене упадут не сильно) и не задирать тарифы летом. Если спрос в течение года выровняется, то и пики по ценам на билеты будут немного сглаживаться.

В среднем стоимость билета не увеличится. Но не исключено, что если стоимость авиакеросина и обслуживания в аэропортах будет расти, то перевозчики все-таки повысят цены на билеты, однако с некоторым отставанием от роста издержек на топливо и обслуживание в воздушных гаванях. Пока у ряда авиакомпаний растет занятость кресел, это позволяет повысить эффективность полетов и держать цены на билеты на уровне 2016 года.

Еще надо учесть, что авиакомпаний из года в год становится меньше. Конкуренция между крупнейшими игроками сохраняется на высоком уровне. Например, в направлении Москва - Сочи в новогодние каникулы за предпочтения потребителя сражается сразу 10 игроков. И на других востребованных маршрутах у авиакомпаний нет возможности задрать цены. Пассажир в таком случае сразу уйдет к конкуренту.

Небо станет "шире"

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в прошлом году начался парад открытий терминалов и новых аэропортов: терминалы в Тюмени, Волгограде, Перми, Ростове-на-Дону, Анапе, Жуковском, Красноярске. В 2018 году планируется открытие терминала "В" в Шереметьево и "Т2" в Домодедово.

В предыдущие годы были построены новые аэропорты в Самаре, Нижним Новгороде, расширены аэропорты Екатеринбурга и Краснодара. Это привело к тому, что аэропортовая инфраструктура значительно подтянулась, этот процесс еще продолжится.

Все это вместе дает возможность на годы вперед обеспечить растущую потребность в терминальных емкостях.

В Московском воздушном авиаузле в 2017 году введен в эксплуатацию новый центр управления полетами во Внуково. В 2018 году будет введена новая структура управления воздушного пространства (новая система организации воздушного движения). Эти два события должны значительно увеличить пропускную способность московского неба.

Кроме того, определенные бонусы получать и соседи. Новая структура воздушного пространства будет введена и в Санкт-Петербурге. После этого ситуаций, когда воздушные суда долгое время ожидают разрешения на посадку или на взлет станет значительно меньше в небе над двумя столицами, считает эксперт.

На чем летаем?

Обширная программа обновления парка воздушных судов есть сейчас у ведущих авиакомпаний, они закупают главным образом импортные самолеты. Остальные либо вводят в свой парк самолеты SuperJet 100 по программе Государственной транспортной лизинговой компании, либо вынуждены брать самолеты на вторичном рынке. Кто выиграет от роста пассажиропотока - перевозчик или аэропорт?

По данным Росавиации, в 2017 году перевезено 105 миллионов пассажиров. Главными бенефициарами существенного роста авиаперевозок стали аэропорты, которые демонстрируют рекорды по количеству обслуженных пассажиров.

Напротив, авиакомпаниям, несмотря на прирост выручки, похвастать чистой прибылью сложно, так как надо платить все больше за топливо и обслуживание в аэропортах. Единственный, кто несколько лет не повышает расценки за обслуживание российских авиакомпаний? - аэронавигационная служба (Госкорпорация по организации воздушного движения). Кроме того, с ростом штата персонала растут отчисления в фонд оплаты труда.

Безусловно, авиакомпании получили поддержку в виде снижения НДС до 10 процентов. В этом году по ряду направлений внутри России НДС обнулен. Введены безвозвратные, безбагажные тарифы, что позволило снизить в ряде случаев стоимость билетов. Осталось только ввести овербукинг, чтобы выиграть еще несколько процентов в рентабельности полета.