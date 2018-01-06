Для иностранных СМИ введена отдельная госпошлина

Все сетевые издания, зарегистрированные в качестве СМИ, с начала января обязаны раскрывать на своих сайтах информацию об учредителе, фамилию и инициалы главного редактора, адрес электронной почты, номер телефона и факс редакции.

В отдельных случаях надо также размещать знак информпродукции по возрастным ограничениям, когда это предусмотрено законом о защите детей от вредоносной информации.

Крупные сетевые СМИ уже давно публикуют эти данные. И это для них не будет в новинку. А вот поправки в профильный закон, которыми устанавливается обязанность учредителя уведомлять регистрирующий орган о прекращении, приостановлении и возобновлении деятельности СМИ, являются новшеством. Но это позволит оперативно актуализировать реестр СМИ.

Кроме того, с 1 января вместо свидетельства о регистрации СМИ выдается выписка из реестра. В законе более детально прописана процедура перерегистрации, внесения изменений в реестровую запись, например, при ликвидации юридического лица - учредителя.

Важной поправкой, которая вступила в силу в 2018 году, является то, что главными редакторами СМИ, не смогут теперь быть лица, отбывающие наказание в тюрьме, имеющие судимость за совершение преступлений с использованием СМИ, интернета и те, кто был причастен к экстремистской деятельности.

Для иностранных СМИ на территории России теперь вводится отдельная госпошлина в 8 тысяч рублей за распространение своей продукции.