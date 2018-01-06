Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто

В крупнейшем канадском аэропорту Торонто Пирсон столкнулись два самолета, передает ТАСС со ссылкой сообщение воздушной гавани. В результате инцидента, произошедшего в пятницу, никто не пострадал.

Авиакомпания WestJet подтвердила, что в ее Boeing 737-800, прибывший из мексиканского Канкуна, врезался покидавший стоянку самолет авиакомпании Sunwing. Все находившиеся на борту первого воздушного судна 168 человек были эвакуированы. О типе самолета Sunwing не сообщается, однако известно, что пассажиров в нем не было.

В настоящее время проводится расследование инцидента.