Эксперт: Косово рискует оказаться в изоляции, в том числе со стороны США

Вашингтон предупредил Приштину о том, что если парламент непризнанного края отменит закон о работе Специального суда по вопросам военных преступлений террористической организации "Освободительная армия Косово" (ОАК), то США перестанут покровительствовать Косово и, не исключено, что не будут больше блокировать российский вариант о формировании аналогичного трибунала под эгидой Совета безопасности ООН.

Так, косовский аналитик Илир Ибрахими сегодня подчеркнул, что блокирование работы Суда ставит под угрозу отношение со стратегическими союзниками края. "Косово рискует потерять своего главного друга с момента независимости республики - США", - отметил он.

Местные СМИ пишут также о том, что временно исполняющий обязанности американского посла в Косово Стивен Бенкс на днях выразил обеспокоенность тем, что косовские парламентарии стараются пересмотреть свое решение о создании Специального суда, намереваются расширить его толкование и обозначить в нем возможность привлечения к ответственности также и сербов, не допустить тем самым "дискриминации борьбы" исключительно албанских боевиков в Косово. В этой связи американец не исключил возможности того, что США не будут больше блокировать российский вариант о формировании аналогичного трибунала под эгидой Совета безопасности ООН. Специалисты объясняют это тем, что Приштина, проявляя "самостоятельность", подрывает замыслы Вашингтона по скорейшей организации "демократического беспристрастного расследования деяний косовских борцов за свободу", способного "обелить" имена его верных союзников на Балканах.

Такой же позиции придерживаются и представители Евросоюза в самопровозглашенной республике.

"Любые попытки изменить этот закон развернут Косово на пути евроатлантической интеграции и нанесут ущерб его отношениям с ближайшими друзьями", - отметил немецкий посол в Приштине Кристиан Хельдт, добавив при этом, что специальный суд по преступлениям ОАК "является важной частью установления верховенства права в Косово".

Напомним, в августе 2015 года парламентом Приштины был принят закон, предполагающий создание Специального суда по расследованию преступлений "Освободительной армии Косово". Этого открыто добивались Вашингтон и Брюссель в целях контроля над процессами, в которых главными обвиняемыми станут их же верные союзники на Балканах: президент Косово Хашим Тачи, премьер-министр Рамуш Харадинай и спикер парламента Кадри Весели (бывшие полевые командиры ОАК). При этом западники успокаивали своих подопечных тем, что функционирование нового трибунала в Гааге будет вестись в соответствии с косовским законодательством, что позволит избежать требований РФ и ее союзников, в том числе Сербии, настаивающих на передаче данного вопроса на рассмотрение в Совет безопасности ООН.

Эксперты отмечают, что необходимость создания такого суда на Западе осознали лишь после опубликованного в 2010 году доклада члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти, где приводилась масса доказательств преступлений ОАК во время конфликта 1998−1999 годов в Косово: осуществление этнических чисток сербского населения, организация торговли человеческими органами. В январе 2016 года было принято решение о том, что специальный суд будет размещаться в Гааге, процесс будет вестись в соответствии с косовским законодательством. Известно, что Евросоюз уже назначил 19 международных судей для трибунала. Начало процесса ожидается в феврале 2018 года.

Чем для Запада является ОАК и можно ли ожидать объективного расследования ее преступлений? В этом корреспонденту "Российской газеты" помог разобраться боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич.

"Западные правительства - это партнеры и соучастники преступлений ОАК и ее командиров, таких как Харадинай, Тачи и других. Вместе они реализовывали "проект Косово", предполагавший изгнание сербов, насильственное создание квазигосударства и институтов управления, которые стали бы прикрытием организованному криминалу, торговле наркотиками и оружием, мобилизации джихадистов для участия в геополитически продуманных войнах в мусульманском мире и свержении режимов. При этом коллективный Запад спускал "своим друзьям" с рук торговлю человеческими органами, а теперь еще более спокойно относится к их воинственной риторике", - отметил эксперт, выразив резонное сомнение относительно желания западников наказать своих партнёров в Косово посредством судебных процессов в Гааге.

Мнение

В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова. Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Вторая - это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".

Кроме того, Пономарева, описывая феномен западного проекта "Республика Косово", приходит к следующему выводу.

"Важно знать, что "независимое" Косово - это не только прекрасная транзитная база для криминальных потоков, это не просто замечательное место для создания тренировочных баз террористов, но и кладовая ресурсов. По имеющимся ископаемым Косово не имеет себе равных на Балканах, а возможно, и во всей Европе", - подчеркивает исследователь, добавляя, что "Республика Косово" - это лишь один из проектов Запада по криминализации, дегуманизации и архаизации мировой системы. Есть и другие: в Северной Африке, Латинской Америке, Азии. Однако это совсем не означает, что сербы, русские и многие другие народы смирились и согласны с этими проектами. Вместе мы сможем стать, как провидчески написали братья Стругацкие, камешками "в жерновах ихнего прогресса" и сделать "все, чтобы на этом камешке жернова затормозили".