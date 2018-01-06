Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл "золото" в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 23,6 секунды. Француз допустил лишь один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место досталось норвежцу Йоханнесу Бе, который отстал от Фуркада на 6,3 секунды. Третье место осталось за соотечественником Йоханнеса - Тарье Бе. К слову, Тарье Бе впервые в сезоне попал на подиум в гонках Кубка мира.

Что касается выступления россиян, то лучшим из наших стал Антон Шипулин, занявший 12-е место. 18-м финишировал Александр Логинов, 26-м - Матвей Елисеев, 28-м - Алексей Волков, 45-м - Максим Цветков. Антон Бабиков занял 55-е место.

Добавим, что благодаря победе Фуркад укрепил лидерство в общем зачете. В активе Мартена 552 очка. Вторую строчку занимает Йоханнес Бе (514 очков), третье - представитель Словении Яков Фак (372). Четвертым с 311-ю набранными очками идет Шипулин.