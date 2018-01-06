Иран обвинил США в злоупотреблении полномочиями постоянного члена СБ

Созванное по запросу США заседание Совета Безопасности ООН по теме протестов в Иране выходит за рамки полномочий этого органа. Об этом заявил постоянный представитель ИРИ при всемирной организации Голямали Хошру.

"К сожалению, несмотря на сопротивление со стороны некоторых членов, СБ позволил США использовать эту площадку в своих целях и провести это заседание, выходящее за рамки полномочий этого органа. Это является примером того, что Совбез не выполняет свои реальные функции", - цитирует ТАСС заявление иранского дипломата.

По словам постпреда ИРИ, Соединенные Штаты, пытаясь повлиять на "исключительно внутренние дела" исламской республики, злоупотребляют своими полномочиями постоянного члена Совбеза.

Напомним, 28 декабря в Иране вспыхнули антиправительственные выступления. Манифестанты выражали недовольство ростом цен и банкротством предприятий. Жертвами уличных столкновений стали 45 человек, в том числе сотрудники полиции. За участие в беспорядках арестованы свыше 450 активистов.