Иран обвинил США во вмешательстве в дела республики

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил Вашингтон во вмешательстве в дела Тегерана. Дипломат выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном по инициативе американской делегации, передает РИА Новости.

"Будет упущением, если я также не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана", - сказал Хошру.

По его словам, "вмешательство в курс демократизации" в Иране началось еще в 1953 году. Именно тогда, как напомнил дипломат, произошел "спланированный США переворот против законно избранного иранского премьер-министра".

"С того момента, в числе прочего, США поддерживали попытки военных переворотов и саботажа в Иране, вводили незаконные и бесчеловечные односторонние санкции против обычных иранцев, безоговорочно поддерживали Саддама Хуссейна в его восьмилетней разрушительной войне против иранцев, в том числе предоставляя ему химическое оружие, и даже напрямую вступали в конфронтацию с Ираном в защите Саддама", - сказал постпред ИРИ.

СБ ООН в пятницу провел заседание по ситуации в Исламской Республике. В стране 28 декабря начались массовые акции протеста. Они, как заявили иранские власти, были вызваны внутренними проблемами, а также вмешательством других стран. Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 20 человек, порядка 450 человек были задержаны.