Клинцевич: Обвинения в адрес Баниониса - мелкая месть

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил обвинения в адрес актера Донатаса Баниониса "мелкой местью". Напомним, что ранее Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы сообщил о том, что Банионис якобы "был завербован КГБ" и периодически поставлял в органы данные о литовской эмиграции.

"Более полувека прошло, но современная Литва продолжает мстить Донатасу Банионису за сыгранную им роль бывшего "лесного брата" Вайткуса в гениальном фильме Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать". Правда глаза колет, - передает ТАСС комментарий Клинцевича по этому поводу. - Мелкая и подлая месть".

Националисты, по мнению сенатора, не смогли простить актеру убедительную роль в отмеченном многими премиями фильме.