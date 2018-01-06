На Окинаве аварийную посадку совершил военный вертолет США

На юге Японии, в префектуре Окинава, совершил аварийную посадку вертолет ВВС США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Посадка произошла почти без последствий – экипаж не пострадал, а сама машина получила лишь минимальные повреждения. Причины аварии пока не выяснены.

Японские власти проявили по этому поводу серьезную озабоченность.

"Мы хотим, чтобы [американская сторона] максимально безопасно использовала [свою технику]. Мы доходчиво донесем эту позицию [до США]", - так прокомментировал случившееся глава МИД страны Таро Коно.