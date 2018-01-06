Наталья Поклонская ответила на сообщения об украинском гражданстве

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская отреагировала на заявление украинского сенатора о том, что она остается гражданкой Украины. Она осадила комментатора, рекомендовав ему, как говорится, поискать бревно в собственном глазу.

О сохранившемся у Поклонской украинском паспорте заявил депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Осведомленность он выказал со ссылкой на сообщение, поступившее из Государственной миграционной службы Украины в ответ на его запрос. А именно, в миграционной службе ему ответили, что не имеют документального подтверждения о нарушении закона об украинском гражданстве Поклонской.

Это продолжение осенней истории: в октябре украинская пресса сообщила о том, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма украинского гражданства.

Поклонская и тогда, и сейчас опровергла данную информацию. Нынешнее опровержение она сопроводила советом Лещенко.

"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно - России, - написала она на своей странице в Facebook, - и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался".

Парламентарий добавила "к сведению", что народы России и Украины неделимы. И рекомендовала депутатам Верховной Рады "разобраться со своим американским гражданством".

Ранее Поклонская заявляла, что украинского гражданства ее лишил Виктор Янукович еще в марте 2014 года.

Сообщения об украинском паспорте депутата комментировали и в "Единой России": руководитель фракции Сергей Неверов напомнил, что депутат Госдумы не может иметь двойное гражданство по закону, и ЦИК РФ проверяет народных избранников по данному параметру. А если вдруг у кого-то из депутатов будет два гражданства, то этот человек автоматически потеряет статус.

"Поэтому, когда звучат подобные заявления, они звучат с единственной целью: попытаться дискредитировать человека", - заявил Неверов.