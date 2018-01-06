Небензя обвинил США в подрыве авторитета Совбеза ООН

Американцы подрывают авторитет Совета Безопасности ООН как главного органа, отвечающего за поддержание международного мира. Об этом, как передает ТАСС, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как Соединенные Штаты злоупотребляют площадкой Совета Безопасности, - сказал высокопоставленный дипломат на созванном по запросу американской делегации заседании по теме протестов в Иране. - Зачем США, постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН, подрывают авторитет СБ ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Ведь для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности".

При этом Небензя назвал истинную, по его словам, причину созыва заседания по Ирану. Постпред РФ выразил уверенность в том, что США таким образом продолжают линию "на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы".