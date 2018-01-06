Новости

Гильдия продюсеров США объявила номинантов 07:25
Иран обвинил США во вмешательстве в дела республики 07:16
Трамп запросил 18 млрд долларов на стену на границе с Мексикой 06:50
Снегопады на востоке Китая унесли жизни 13 человек 06:18
В Twitter отказались блокировать аккаунты мировых лидеров 06:04
Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто 05:44
Турция устала от переговоров о членстве в Евросоюзе 05:05
Небензя заявил в СБ ООН об аллергии у США на Иран 04:52
Тиллерсон заявил о намерении США изменить ядерную сделку с Ираном 04:35
Скончалась врач-телеведущая Ирина Чукаева 04:22
Франция не поддержала США в оценке ситуации в Иране 03:50
В Дании нашлась самая дорогая бутылка водки в мире 03:25
Трамп заявил о сговоре Клинтон с ФБР и РФ 02:49
ВВС США сопроводили российские истребители Су-30 02:28
Иран обвинил США в злоупотреблении полномочиями постоянного члена СБ 02:08
СМИ: Установлена непосредственная причина смерти Чехова 01:47
Небензя обвинил США в подрыве авторитета Совбеза ООН 01:24
В Черное море вошел эсминец ВМС США Carney 00:50
Беларусь закроет генконсульство в Одессе 00:23
Арсена Венгера дисквалифицировали на три матча 05.01.2018
Рублев вышел в финал турнира в Дохе 05.01.2018
Решение об экстрадиции Саакашвили в Грузию примет Минюст Украины 05.01.2018
Скончавшийся в Питтсбурге россиянин пожертвовал свои органы американцу 05.01.2018
Хет-трик Григоренко помог ЦСКА разгромить "Витязь" 05.01.2018
"Ростов" подписал форварда сборной Исландии 05.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
06.01.2018 01:24
Рубрика: Власть

Небензя обвинил США в подрыве авторитета Совбеза ООН

Американцы подрывают авторитет Совета Безопасности ООН как главного органа, отвечающего за поддержание международного мира. Об этом, как передает ТАСС, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
МИД РФ: США ищут предлог для усиления давления на Иран

"Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как Соединенные Штаты злоупотребляют площадкой Совета Безопасности, - сказал высокопоставленный дипломат на созванном по запросу американской делегации заседании по теме протестов в Иране. - Зачем США, постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН, подрывают авторитет СБ ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Ведь для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности".

При этом Небензя назвал истинную, по его словам, причину созыва заседания по Ирану. Постпред РФ выразил уверенность в том, что США таким образом продолжают линию "на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы".

Главное сегодня

Небензя заявил в СБ ООН об аллергии у США на Иран
Беларусь закроет генконсульство в Одессе
В Черное море вошел эсминец ВМС США Carney
СМИ: Установлена непосредственная причина смерти Чехова
ВВС США сопроводили российские истребители Су-30