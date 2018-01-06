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06.01.2018 04:52
Рубрика: Власть

Небензя заявил в СБ ООН об аллергии у США на Иран

У Соединенных Шатов на Иран аллергия, которая застилает Вашингтону глаза. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном США заседании Совета безопасности ООН по ситуации в исламской республике.

Высокопоставленный дипломат указал на недопустимость использования "надуманных предлогов" для включения в повестку Совбеза "сугубо внутриполитических сюжетов". К тому же "внутриполитическая ситуация в Иране нормализовалась", подчеркнул постпред РФ.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Кстати, за это нам стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений, - приводит РИА Новости слова Небензи. - Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное".

В Иране с 28 декабря проходят акции протеста. По словам президента ИРИ Хасана Роухани, они вызваны как внутренними проблемами, так и вмешательством других государств. Жертвами столкновений стали по меньшей мере 20 человек. Третьего января было объявлено, что "смута" в стране закончена.

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