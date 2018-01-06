7 января православные отмечают Рождество Христово – второй по значимости после Пасхи праздник христиан.

Рождественские богослужения, начинающиеся в ночь с 6 на 7 января, проходят более чем в 36 тысячах храмов Русской Православной Церкви в 70 странах мира, включая США, Японию, Китай. Но, конечно, большая часть православных верующих - миллионы, пришли сегодня на Всенощное бдение Рождественской службы в России, Белоруссии и Украины. Глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в главном соборе Москвы - Храме Христа Спасителя, где к началу ночного богослужения собралось несколько тысяч верующих.

Люди стекались к главному собору заранее. Среди пришедших на Рождественскую службу в Храм Христа Спасителя - простые москвичи, гости столицы, дети-сироты, учащиеся воскресной школы, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, другие высокопоставленные представители власти. Стало уже традицией присутствие в Храме Христа Спасителя на Рождественском богослужении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с супругой Светланой.

Во время праздничного богослужения прозвучали слова Рождественского послания Патриарха Кирилла ко "всем верным чадам Русской Православной Церкви". Патриарх напомнил, что "минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников, стойко засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это грозное для страны время Господь явил нам Свою милость… Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах. Но сколько же любви Божией изливается на род людской! Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности - вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей".

Пришедшие на Рождество в Храм Христа Спасителя или те, кто следит за трансляцией богослужения, могли увидеть невероятно почитаемого в России и за ее пределами схиархимандрита Илия - духовника Оптиной пустыни - который тоже сегодня принял участие в богослужении в главном храме Москвы.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы "Первый", "Россия 1", "RT", прямая трансляция с сурдопереводом из Храма Христа Спасителя будет осуществляться в эфире и на сайте телеканала "Спас". Помимо этого посмотреть службу в прямом эфире можно будет на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.