Более 5 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на Рождество

Безопасность на многочисленных праздничных мероприятиях в Рождественскую ночь в Москве будут обеспечивать совместно с сотрудниками МВД России более пяти тысяч военослужащих и сотрудников Росгвардии.

Для сравнения: безопасность на улицах в новогоднюю ночь обеспечивали 4 тысячи сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. Центром празднования Рождества традиционно станет кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве, где в ночь с 6 на 7 января пройдет главное богослужение страны.

Всего на территории России для охраны порядка и обеспечения общественной безопасности мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, задействовано около 40 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Только в новогоднюю ночь несли службу более 36 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Кроме того, с 1 января 2018 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии взяли под охрану объекты энергетического моста на полуострове Крым.

В преддверии праздников специалисты инженерно-технических подразделений Росгвардии проверили антитеррористическую защищенность различных объектов с применением специального оборудования и служебных собак.