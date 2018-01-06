Кинологи не обнаружили взрывчатки в Домодедово и трех вокзалах Москвы

Столичные полицейские завершили проверку аэропорта Домодедово, а также Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов. Проверка проходила после звонка о якобы заложенных взрывных устройствах, которые в итоге не были обнаружены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Все здания проверены кинологами, - подтвердили агентству. - Подозрительных предметов не найдено, угроза не подтвердилась".

По предварительным данным, ни в одном из транспортных узлов эвакуацию не проводили.