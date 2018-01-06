Полсотни собак сгорели в воронежском приюте

В приюте для бездомных животных под Воронежем произошел пожар, погибли более 50 собак.

Сигнал о ЧП поступил к спасателям вечером 5 января. В райцентре Россошь горело одноэтажное здание площадью 200 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем более трех часов, здание выгорело дотла. Среди людей пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

В погибшем строении располагался приют, созданный силами добровольцев на народные деньги. Огонь уничтожил недоделанную операционную, кухню для приготовления собачьего корма и "детский сад", помещение для щенков вместе с его обитателями. Примерно 80 собак, содержавшихся на улице, уцелели.

Волонтеры объявили сбор средств и вещей для восстановления приюта. О том, как помочь погорельцам, можно узнать здесь и здесь.