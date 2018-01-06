В 2017 году капремонт сделали в домах общей площадью 21 млн кв метров

Капремонт в столице сделан за минувший год в многоквартирных домах общей площадью 21 млн кв м. Кроме того, заменено больше пяти тысяч лифтов. Мэр Москвы Сергей Собянин привел эти цифры на своей странице в социальных сетях Twitter и "Вконтакте".

"Новая программа капремонта идет очень непросто, тем не менее в 2017-м мы сделали капремонт жилых домов общей площадью 21 млн кв м. Заменили рекордное количество лифтов - около 5 тыс. К тому же освободили от взносов на капремонт пожилых москвичей и участников программы реновации", - пишет он.

Всего за последние три года, когда в столице начала действовать программа капремонта с привлечением средств москвичей, в городе капитально отремонтированы более чем шести тысяч домов. В течение этого времени почти завершена и программа, в соответствии с которой в жилых домах столицы не должно остаться ни одного подъемника со сроком службы более 25 лет. Новые современные лифты установлены уже более чем в двух тысячах многоэтажек. Помимо этого, в многоэтажках ремонтируют кровли, фасады, фундаменты, подвалы, инженерные системы, обновляют мусоропроводы. А с 2017 года в программу включили так же замену окон в подъездах.

Приведены в порядок за прошлый год и больше 3,5 тысячи дворов. В них заменены системы освещения и безопасности, отремонтирован асфальт, проложены новые дорожки, оборудованы игровые городки, детские и спортивные площадки, а также места для выгула собак. При этом москвичи в возрасте старше 70 лет платят за капремонт вдвое меньше установленной в городе нормы, а те, кому за 80, полностью освобождены от взносов. Не платят за капремонт и участники программы реновации жилья.