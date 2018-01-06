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06.01.2018 20:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Текст: Антон Валагин (Рязань)
Фото: УМВД по Рязанской области Фото: УМВД по Рязанской области
Фото: УМВД по Рязанской области

Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с троллейбусом в центре Рязани. Об этом сообщили в региональном УМВД.

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Авария произошла в 17.20. По предварительной информации, 31-летний водитель микроавтобуса "Газель Next", спеша проскочить перекресток на зеленый сигнал светофора, на полном ходу врезался в остановившийся впереди троллейбус. Восемь человек из "Газели" получили травмы - в их числе водитель маршрутки и трое детей. Пострадавшие доставлены в больницу.

- Попавший в аварию водитель маршрутки в прошлом году не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту ДТП будет проведена тщательная проверка, она коснется и организатора перевозок, - сообщил заместитель начальника УГИБДД по Рязанской области Сергей Романов.

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