В Рязани восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с троллейбусом в центре Рязани. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в 17.20. По предварительной информации, 31-летний водитель микроавтобуса "Газель Next", спеша проскочить перекресток на зеленый сигнал светофора, на полном ходу врезался в остановившийся впереди троллейбус. Восемь человек из "Газели" получили травмы - в их числе водитель маршрутки и трое детей. Пострадавшие доставлены в больницу.

- Попавший в аварию водитель маршрутки в прошлом году не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту ДТП будет проведена тщательная проверка, она коснется и организатора перевозок, - сообщил заместитель начальника УГИБДД по Рязанской области Сергей Романов.