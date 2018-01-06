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06.01.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция озвучила причины крупного ДТП в Нижегородской области

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полиция назвала предварительную причину ДТП в Нижегородской области, в котором в субботу погибли пять человек.

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По предварительной информации, 24-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, не справился с управлением, в результате чего произошло лобовое столкновение с бензовозом.

Напомним, 6 января около 07.30 в Починковском районе Нижегородской области на 211 километре автодороги Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" столкнулись автомобили ВАЗ 2114 и бензовоз MAN. В результате ДТП погибли все находившиеся в легковом автомобиле, включая водителя и четверых пассажиров. Их личности сейчас устанавливаются. Водитель бензовоза в ДТП не пострадал.

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