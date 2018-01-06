Саратовец ранил товарища во время охоты на лося

Во время коллективной охоты на лося житель Саратова из нарезного карабина ранил одного из своих товарищей в пах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел в пятницу близ озера Лапино в Романовском районе Саратовской области.

"Пенсионер из Саратова 48 лет, стоявший на номере при коллективной загонной охоте на лося-сеголетку, из принадлежащего ему нарезного карабина марки "ОП-СКС" калибра 7.62х39 миллиметров причинил огнестрельное ранение в область паха стоявшему на соседнем номере 31-летнему безработному жителю села Шевыревка Саратовского района", - передает информагентство сообщение пресс-службы.

Карабин у стрелявшего изъят, пострадавший госпитализирован. По факту случившегося полиция проводит проверку.