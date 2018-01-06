В Мордовии СК проверит факт нападения овчарки на ребенка

Следственное управление СК России по республике Мордовия проводит проверку по факту нападения немецкой овчарки на 6-летнего мальчика. Инцидент произошел 5 января в селе Кочкурово, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установлено, на новогодних каникулах ребенок гостил у бабушки и дедушки. Соседская собака, сорвавшаяся с привязи, внезапно набросилась на него, пока он гулял во дворе частного дома. Прежде, чем животное смогли отогнать от мальчика, оно успело сильно поранить зубами его лицо, голову и туловище. В состоянии травматического шока мальчик был госпитализирован. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

По итогам проверки инцидента действиям хозяина овчарки будет дана оценка, а затем принято процессуальное решение.