На Ставрополье во время пожара в частном доме погиб человек

В городе Буденновске Ставропольского края после пожара в частном доме обнаружили тело погибшего человека. ЧП произошло на улице Борцов Революции в ночь на шестое января.

- Установлением личности погибшего будут заниматься правоохранительные органы. Также пока неизвестно, погиб этот человек до пожара или во время происшествия. Нашими сотрудниками установлено, что огонь уничтожил в частном доме всю внутреннюю отделку и кровлю на площади в 40 квадратных метров, - об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

В ликвидации пожара было задействовано семь человек и две спецмашины.