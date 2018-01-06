МЧС разместит четыре Арктических спасательных центра в Заполярье

Глава МЧС России Владимир Пучков проверил готовность Ненецкого Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России к реагированию на любую чрезвычайную ситуацию, в том числе и на пожары.

Сейчас для обеспечения системы комплексной безопасности в Арктике созданы и функционируют шесть Арктических аварийно-спасательных центров, оснащенных современной российской техникой и экипировкой. В каждом из них работает система космического мониторинга прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Во время рабочей поездки в Нарьян-Мар министр сообщил, что четыре Арктических спасательных центра будут поставлены на боевое дежурство в ближайшие три года. "МЧС России реализует целый комплекс мероприятий по развитию арктической группировки сил и средств", - подчеркнул Владимир Пучков.

Глава МЧС России отметил, что эффективность арктической группировки спасателей и пожарных повышается, внедряются современные технологии спасения. Общая численность группировки МЧС, работающей в северных широтах, превышает 18 тысяч человек.

Один из таких центров будет открыт на берегу Северного Ледовитого океана в поселке Амдерма в Ненецком автономном округе (НАО).

"Сегодня будет подписана директива, согласна которой в Амдерме будет создан филиал Ненецкого Арктического спасательного центра", - сообщил министр. Уже в ближайшее время начнется набор спасателей.