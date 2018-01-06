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06.01.2018 14:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургская пенсионерка умерла в больнице, не дождавшись помощи

Текст: Антон Валагин

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели 80-летней женщины в больнице Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

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- Наши сотрудники выясняют все подробности происшедшего, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Пенсионерка умерла 5 января. В середине дня она почувствовала себя плохо, внук привез ее в больницу. Там они провели около трех часов в приемном покое, затем женщину поместили в неврологическое отделение, где ее состояние резко ухудшилось.

- С 14 до 19 часов к нам не подошел ни один врач, - рассказал внук. После долгого ожидания ему пришлось уйти из больницы. Вскоре ему сообщили, что пациентка скончалась.

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