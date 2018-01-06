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06.01.2018 19:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Архангельском пять человек погибли в ДТП

Текст: Антон Валагин

Полиция работает на месте аварии в Плесецком районе, где погибли пять человек. Об этом сообщили в УМВД по Архангельской области.

Фото: depositphotos.com
В Нижегородской области в ДТП с бензовозом погибли пять человек

Два легковых автомобиля столкнулись около 13.30 на 182 километре трассы Архангельск-Каргополь-Вытегра.

- По предварительным данным, 51-летний водитель кроссовера Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21043. На месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров "четверки", а также 72-летняя женщина из Mitsubishi, - рассказал начальник пресс-службы УМВД Иван Распутин.

Водитель иномарки и еще одна его пассажирка доставлены в больницу.

Практически одновременно в другом районе Архангельской области, Холмогорском произошла еще одна авария с тяжелыми последствиями. По предварительным данным, водитель Ford выбрал неудачное время для обгона и на встречной полосе столкнулся в Volvo. Три человека из Ford погибли на месте, в их числе четырехлетний ребенок. Водитель и двое пассажиров Volvo госпитализированы.

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