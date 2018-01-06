У крупных храмов Петербурга появятся пункты обогрева в Рождество

В Санкт-Петербурге появятся несколько пунктов обогрева и отдыха возле крупных храмов в рождественскую ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Так, с 21.00 шестого января до 06.00 седьмого января они будут работать возле Казанского собора, Красносельского Гарнизонного храма троицы Живоначальной, Александро-Невской лавры, Князь-Владимирского собора, Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, Храма святого праведного Иоанна Кронштадского.

Кроме того, мобильные пункты отдыха будут работать до 16.00 седьмого января возле Церкви Георгия Победоносца на проспекте Славы и Храма Святого Князя Александра Невского в Шувалово.