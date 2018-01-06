В Петербурге автовладелец заковал в наручники двух подростков

В Северной столице правоохранители задержали мужчину, который пристегнул наручниками к перилам двух мальчиков. Причиной такого поступка стало, по его словам то, что ребята кидали под его машину петарды.

Как сообщают в региональном ГУ МВД, инцидент произошел в пятницу вечером.

- У подъезда одного из домов по Стрельбищенской улице 54-летний сотрудник одного из автотранспортных предприятий города из хулиганских побуждений наручниками пристегнул к металлическим перилам двух мальчиков 10 и 11 лет, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сотрудников полиции вызвали родители подростков. После их прибытия мужчина выпустил несовершеннолетних и объяснил, что сделал это потому, что видел, как подростки бросали под днище его автомобиля петарды.

Сейчас петербуржец доставлен в отдел полиции, а по факту произошедшего проводится проверка.