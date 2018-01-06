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06.01.2018 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале задержан угрожавший взорвать дом мужчина

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге сотрудники полиции и управления ФСБ задержали рецидивиста, который грозился привести в действие взрывное устройство, если МВД не даст ему миллион рублей.

"Шутник" по телефону требовал перевести на его счет миллион рублей, а в случае отказа угрожал взорвать многоэтажный жилой дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш", - сообщил официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На Урале задержали подозреваемых в лжеминированиях

Он рассказал, что информация о готовящемся преступлении поступила в дежурную часть в предпоследний день 2017 года (именно тогда в Екатеринбурге было зафиксировано всплеск звонков о якобы заложенных бомбах, из-за чего тысячи людей пришлось эвакуировать из торговых центров и других объектов).

Сыщики оперативно вычислили и поместили под стражу любителя неуместных розыгрышей. Им оказался ранее не раз судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и членовредительство 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

"Подозреваемый начал отмечать наступление Нового года заранее. 30 декабря с приятелями он выпивал в кафе, когда узнал о серии ложных минирований. Как только один из собутыльников отлучился в туалет, "шутник" с его телефона позвонил в полицию с угрозами. Когда за лжеминером пришли работники правоохранительных органов, он попытался свалить вину на владельца мобильника, но обмануть оперуполномоченных не вышло", - рассказал полковник Горелых.

Фигурант в итоге сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте).

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