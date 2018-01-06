На Урале собаки помогли выжить пропавшим подросткам в зимнем лесу

Поисковая операция в городе Кушва, где четвертого января пропали двое школьников, завершилась благополучно: ребят нашли в лесу, в 30 километрах от города. По словам спасателей, выжить детям помогли собаки.

Сообщение о пропаже подростков поступило в полицию ночью 5 января от родителей одного из мальчиков (родственников второго ребенка в это время дома не было).

"Подростки из одной школе, учатся в пятом классе. Из дома они ушли со своими собаками. Евгений воспитывается в полной семье, а его приятеля Ивана воспитывает мама, в семье кроме него еще трое детей", - рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

На поиски парней вышли более 200 человек - сотрудники полиции и МЧС, волонтеры. В Кольцово был подготовлен вертолет Ми-8 со спасателями, но его помощь не потребовалась: в те же сутки, когда началась операция, детей нашли.

"Костер школьники не разводили - у них не было с собой спичек. Им помогли согреться собаки. Ночью друзья по очереди несли вахту: один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил товарища, чтобы тот не замерз", - рассказал начальник караула 206-ой пожарно-спасательной части Леонид Демченко.

По словам подростков, когда они гуляли по лесу, одна из собак погналась за белкой. Товарищи побежали следом, но выйти обратно к жилью не смогли - заблудились.

Поисковики шли по следам детских ног и собачьих лап - было видно, что "путешественник" плутают, не знают, куда идти. Спасатели нашли детскую кофту и место ночевки подростков - примятый снег, а потом и самих подростков. В целом состояние ребят удовлетворительно, но у них обморожены пальцы на ногах.

"Почему дети ушли из дома и при каких обстоятельствах заблудились, будет установлено в ходе опроса, после того, как врачи окажут им помощь. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Кушвы примут процессуальное решение", - говорит полковник Горелых.